Vibo Valentia. La “Giornata dei Giusti”: un tributo all’umanità e alla memoria

Di seguito il resoconto giornalistico del giornalista Michele Petullà sulla Giornata dei Giusti a Vibo Valentia. Un momento intenso e significativo. Anche le foto sono di Petullà.

Grande partecipazione ed emozioni intense hanno caratterizzato la “Giornata dei Giusti”, celebrata presso l’Istituto Comprensivo I° Circolo Garibaldi-Buccarelli. Ospite d’onore dell’evento è stata Miriam Jaskierowicz Arman, donna di straordinaria umanità e cultura, il cui impegno costante per la pace e la dignità ha lasciato un segno profondo nei presenti.

L’evento è stato reso ancor più speciale dalla calorosa accoglienza della dirigente scolastica Mimma Cacciatore e dall’esibizione dell’orchestra e del coro dell’istituto, i cui giovani talenti hanno emozionato il pubblico con la loro musica e i loro canti.

Un ringraziamento particolare va all’assessora alla Pubblica Istruzione, Vania Continanza, e alla presidente della Commissione Cultura, Marcella Mellea, per aver promosso e coordinato l’iniziativa. Prezioso anche il contributo del giornalista Giuseppe Sarlo, che ha arricchito l’incontro con il suo intervento, e delle docenti Giuliana Pelaggi e Anna Murmura.

Un sentito grazie ai ragazzi del Liceo “V. Capialbi” per la loro partecipazione e per aver condiviso questo momento di riflessione e memoria. Onorato di aver potuto offrire il mio contributo con le mie poesie, in un’occasione che ha celebrato il valore della giustizia e del rispetto dei diritti umani.