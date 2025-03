Occupazione in crescita: oltre 24 milioni di lavoratori in Italia, tasso al 62,8%

Secondo i dati diffusi oggi dall’Istat, a gennaio 2025 il numero di occupati in Italia ha raggiunto quota 24 milioni 222mila, con un tasso di occupazione in crescita al 62,8%. Su base annua, l’incremento è del 2,2%, pari a 513mila lavoratori in più.

Numeri significativi che, secondo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, confermano il buon andamento del mercato del lavoro. Tuttavia, il governo non intende fermarsi: “Sappiamo che possiamo e dobbiamo fare ancora di più”, ha dichiarato il premier, sottolineando l’impegno dell’esecutivo nel consolidare la crescita e rafforzare la competitività del Paese.

L’aumento dell’occupazione rappresenta un segnale positivo per l’economia italiana, ma restano le sfide legate alla stabilità del lavoro e alla qualità delle nuove assunzioni. Il governo continuerà a puntare su politiche attive e riforme strutturali per sostenere la crescita occupazionale nel lungo periodo.