“Io Credo”: la nuova raccolta di poesie di Domenico Nardo. Da Vibo Valentia un viaggio spirituale tra fede e poesia

La poesia ha sempre avuto il potere di scavare nell’animo umano, di dare voce ai sentimenti più profondi e di accompagnare il lettore in un viaggio interiore. Domenico Nardo, poeta vibonese dalla profonda sensibilità, torna a emozionare con la sua ultima opera, “Io Credo”, edita da Libritalia. Questa raccolta di poesie e prose nasce dal desiderio di esplorare la dimensione spirituale dell’essere umano, ponendo al centro un tema universale: la ricerca di Dio.

Un cammino tra parole e fede

Le poesie raccolte in Io Credo rappresentano un viaggio intimo e riflessivo, che invita a fermarsi per interrogarsi sul senso della vita e sulla presenza del divino. La spiritualità, in questa raccolta, non è proposta come un dogma, ma come un’esperienza personale: un percorso fatto di dubbi, di domande, di slanci di fede e momenti di smarrimento, in cui ognuno può riconoscersi.

L’autore ripropone versi già pubblicati nei suoi precedenti libri – “Un raggio di Sole”, “Amarsi per Amare” e “A tu per tu” – arricchendoli con nuovi componimenti inediti, che ampliano la riflessione sulla dimensione trascendente dell’esistenza. Il titolo stesso, Io Credo, non è solo un’affermazione di fede, ma anche un invito a porsi domande, a cercare risposte personali, a intraprendere un cammino interiore.

Dio che cerca l’uomo

Uno degli aspetti più profondi della raccolta è il ribaltamento della prospettiva tradizionale: non è solo l’uomo a cercare Dio, ma è Dio stesso che cerca l’uomo. Una riflessione che prende spunto da un evento straordinario accaduto oltre duemila anni fa: Dio che si fa Uomo per essere vicino all’umanità.

«Da quel momento – scrive Nardo – la storia dell’umanità è cambiata. Il rapporto tra Dio e l’uomo è diventato più vicino e vero, tanto da poterlo sentire come un amico.»

Questo concetto, centrale nel cristianesimo, è presentato nel libro non come un’imposizione, ma come uno spunto di riflessione. E se Dio fosse più vicino di quanto pensiamo? E se fosse Lui a cercarci, anche quando ci sentiamo lontani dalla fede? Domande che attraversano l’intera raccolta e che risuonano in ogni verso.

Un dialogo tra fede e incertezza

Nardo non si limita a parlare a chi già crede, ma rivolge il suo sguardo anche a chi vive nella dubbiosa ricerca della fede. In un’epoca in cui l’umanità appare sempre più smarrita e confusa, il poeta si pone interrogativi profondi:

Dio esiste davvero?

Come posso trovarlo nella mia vita quotidiana?

Come posso incontrare la mia parte spirituale?

Queste domande, poste senza la presunzione di offrire risposte assolute, aprono la strada a una riflessione sincera e aperta. Nella sua poesia, la fede non è mai imposta come una certezza rigida, ma viene proposta come un’esperienza soggettiva, fatta di luci e ombre, di speranza e inquietudine.

Il potere della poesia nel viaggio spirituale

La scelta della poesia come strumento per esplorare questi temi non è casuale. La poesia ha una forza evocativa unica: con poche parole riesce a toccare corde profonde, a risvegliare emozioni, a suggerire significati nascosti.

Nei versi di Nardo, la parola poetica diventa preghiera, meditazione, ma anche sfogo e ricerca. Ogni poesia è come una finestra aperta su un frammento di anima, un piccolo tassello di un mosaico più grande.

Un messaggio universale

Nonostante l’ispirazione cristiana, Io Credo non si rivolge solo a chi professa questa fede. Il messaggio del libro è universale e può parlare a chiunque si interroghi sul senso della vita e sull’esistenza di qualcosa che va oltre la realtà materiale.

L’autore stesso sottolinea che la sua opera non è riservata esclusivamente a credenti praticanti, ma è aperta a chiunque abbia il desiderio di esplorare la propria interiorità.

«A chi crede, a chi dubita, a chi cerca la fede e a chi non l’ha mai cercata o trovata – scrive Nardo – auguro un buon cammino.»

Un augurio che sintetizza lo spirito del libro: non imporre certezze, ma offrire spunti di riflessione e accompagnare il lettore in un viaggio interiore, qualunque sia il suo punto di partenza.

La forza di una voce autentica

Domenico Nardo è una voce autentica nel panorama della poesia contemporanea. La sua scrittura è sincera, mai forzata, e riesce a toccare temi complessi con delicatezza e profondità. La sua esperienza di vita, il suo legame con la terra di Vibo Valentia, la sua sensibilità artistica e spirituale emergono in ogni pagina di Io Credo, rendendo la raccolta un’opera capace di lasciare un segno nel cuore di chi legge.

Un invito alla riflessione

Alla fine di questo viaggio tra versi e pensieri, il lettore si trova davanti a una domanda essenziale: cosa significa credere?

Credere non è solo una questione religiosa. Può essere credere in se stessi, nell’amore, nell’umanità, in un destino più grande. Io Credo non dà risposte definitive, ma offre un punto di partenza per chi desidera guardarsi dentro e trovare la propria strada.

Un libro che, con la potenza della poesia, ricorda che ognuno di noi è in cammino. E che, a volte, basta una parola, un verso, una riflessione per illuminare il percorso.