Sicurezza urbana a Perugia: Comune e Forze dell’Ordine a fianco dei cittadini, prossimo incontro a San Sisto

Prosegue il confronto sulla sicurezza nei quartieri di Perugia con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine. L’obiettivo è individuare le criticità e attuare interventi mirati.

«Sicurezza urbana e sicurezza pubblica devono procedere insieme per migliorare le condizioni dei quartieri» – dichiara il consigliere comunale Antonio Donato, con delega alla Sicurezza Urbana. «È fondamentale aggiornare costantemente il quadro degli interventi necessari, che includono la riqualificazione delle aree a rischio degrado, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Agire concretamente significa non solo contrastare i reati, ma anche garantire un maggiore benessere ai cittadini, raggiungendo ogni angolo della città».

Secondo Donato, un monitoraggio costante consente di coordinare meglio le azioni tra istituzioni e Forze dell’Ordine, offrendo ai cittadini risposte immediate e trasparenti.

Il prossimo incontro è fissato per il 13 marzo alle ore 21:00, presso la sala dell’oratorio ANSPI della Chiesa di San Sisto. Saranno presenti i consiglieri comunali e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Il consigliere Donato ha espresso gratitudine all’associazione Sistema San Sisto per l’organizzazione dell’evento e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia e alla Questura per l’impegno costante sul territorio.