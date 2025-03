Serrastretta. Lutto cittadino per la scomparsa del vice sindaco Antonio Talarico

Il Comune di Serrastretta (Catanzaro) proclama il lutto cittadino in seguito all’improvvisa scomparsa del vice sindaco Antonio Talarico. In una nota l’Amministrazione Comune di Serrastretta invita i concittadini, le scuole, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, produttive e le associazioni sportive del territorio a partecipare al lutto cittadino, sospendendo le proprie attività in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali e fino al termine della cerimonia funebre.