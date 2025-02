Vibo Valentia. Una Città viva tra cultura e prospettive di rilancio, in festa per i 40 anni di Radio Onda Verde

Vibo Valentia si conferma una città viva e dinamica, capace di coniugare la sua ricca tradizione culturale con un’aspirazione concreta al rilancio economico. Gli eventi che stanno animando la Città calabrese ne sono la prova tangibile, segnali di una comunità che crede nel proprio territorio e lavora per renderlo sempre più attrattivo e vitale.

Uno degli appuntamenti più significativi è senza dubbio il 40° anniversario di Radio Onda Verde, storica emittente fondata da Piero Muscari, diretta da Pino Scianò. Venerdì 28 febbraio 2025, la radio celebrerà quattro decenni di attività con una serie di trasmissioni speciali che ripercorreranno la sua storia e il suo ruolo fondamentale nell’informazione locale. Un traguardo importante non solo per l’emittente, ma per tutta la città, che in Radio Onda Verde ha trovato negli anni una voce libera e indipendente.

Ma il fermento culturale di Vibo Valentia non si esaurisce qui. In occasione delle Giornate Leulichiane, dedicate al Santo Patrono San Leoluca, la città ospiterà eventi religiosi, artistici e culturali che celebrano la tradizione e il senso di appartenenza della comunità. Un momento di aggregazione e riflessione che rafforza il legame tra i cittadini e la loro storia.

A Vibo Marina, invece, si registra il grande ritorno del Carnevalmare, evento amatissimo che riprende vita con sfilate, spettacoli e iniziative dedicate a grandi e piccini. Un’occasione per riscoprire la bellezza del litorale vibonese in un’atmosfera di festa e condivisione.

Parallelamente, il panorama culturale vibonese si arricchisce grazie all’impegno di numerose associazioni locali, che promuovono appuntamenti di grande valore con protagonisti noti e nuove figure emergenti. Giuseppe Sarlo e Sonia Demurtas sono solo due dei tanti nomi che contribuiscono a rendere Vibo Valentia un polo culturale attivo, in grado di offrire eventi di qualità e di attirare un pubblico sempre più vasto.

Tutto questo rappresenta un segnale positivo per il futuro della città. Vibo Valentia possiede infatti tutte le carte in regola per un rilancio non solo culturale, ma anche economico. La vivacità del tessuto sociale, l’intraprendenza delle sue realtà associative e la capacità di valorizzare le proprie tradizioni sono elementi chiave per attrarre investimenti e opportunità di sviluppo.

La sfida per il futuro è trasformare questa energia culturale in un volano di crescita per l’intero territorio. La città ha già dimostrato di avere la passione e la determinazione necessarie: ora serve un impegno condiviso da istituzioni, imprese e cittadini per rendere Vibo Valentia un esempio di rinascita e innovazione nel cuore della Calabria.