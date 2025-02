A Vibo Valentia il “Caffè Artistico Letterario” celebra l’arte e la cultura

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la nota del giornalista vibonese Giuseppe Sarlo in riferimento al prestigioso appuntamento di sabato scorso a Vibo Valentia nell’ambito del Caffè Artistico Letterario.

Un nuovo inno all’arte e alla cultura ha risuonato nel cuore di Vibo Valentia grazie al “Caffè Artistico Letterario”, l’iniziativa ideata dallo scrittore e critico letterario Mimmo Muratore. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, si è svolto sabato sera presso il Bar Cafè UBK Bistrot, regalando ai presenti un viaggio emozionante tra poesia, musica e riflessione sul valore del patrimonio culturale del territorio.

Il “Caffè Artistico Letterario” nasce con l’obiettivo di alimentare il fermento culturale della città e di promuovere l’amore per la bellezza in tutte le sue forme. Con una platea attenta e partecipe, Mimmo Muratore ha dato il via alla serata con un excursus storico internazionale, ricordando le voci immortali di autori come Federico García Lorca, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez e Dante Alighieri. Un tributo alla grande poesia che ha tracciato le radici dell’identità letteraria mondiale.

Successivamente, il pubblico ha potuto apprezzare le performance di numerosi talenti del panorama poetico locale. Anna Callipo, Vera Console, Antonella Daffinoti, Tania Marino ed Elena Solano hanno incantato con i loro versi, mentre Nicola Vinci e Pippo Prestia hanno dato voce alla poesia in vernacolo, espressione autentica di una tradizione che continua a rinnovarsi. Ogni intervento è stato accompagnato dalle riflessioni di Muratore, che ha saputo esaltare la profondità e il valore delle opere presentate.

A impreziosire la serata, le note della chitarra di Guglielmo Lo Schiavo, che ha eseguito brani della musica d’epoca, creando un’atmosfera di grande suggestione. Tra gli ospiti, anche il Maestro Pino Puzzello, figura storica della scena artistica vibonese, e gli artisti Fortebraccio, Daniela Milasi, Carlo De Nino e Antonella Di Renzo, il cui contributo ha arricchito ulteriormente l’incontro.

Mimmo Muratore, con la sua passione e il suo entusiasmo, ha voluto lanciare un messaggio chiaro: amare la propria città significa valorizzarne il patrimonio culturale, sostenerne gli artisti e promuovere iniziative che mantengano viva la tradizione letteraria e artistica. Il “Caffè Artistico Letterario” rappresenta una provocazione culturale intelligente, un invito a non lasciare che il tempo e l’indifferenza offuschino il prestigio che Vibo Valentia ha conquistato negli ultimi decenni.

L’iniziativa si conferma dunque un appuntamento imperdibile per chi crede nel potere della cultura come strumento di crescita e condivisione. Un’occasione per riscoprire il valore delle parole, della musica e delle emozioni che solo l’arte sa regalare. Con il “Caffè Artistico Letterario”, Vibo Valentia si riscopre culla di bellezza e creatività, dimostrando che il legame tra passato e presente può essere la chiave per un futuro culturale ancora più luminoso.

Le foto sono di Guglielmo Lo Schiavo e vengono utilizzate ai fini stampa, su gentile concessione dell’autore delle stesse.