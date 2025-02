Nadia Martorano tra gli artisti a Vibo al premio S. Valentino Arte e Poesia 2025

Vibo Valentia – Il premio San Valentino Arte e Poesia 2025, a cura di Sonia Demurtas si è rivelato un vero successo di pubblico e un trionfo di poesie e dipinti. Tra i protagonisti in scena alla mostra e tra i vincitori vogliamo citare Nadia Martorano. Non è stato semplice il lavoro della giuria, chiamata a decretare i vincitori delle varie sezioni del concorso giunto ormai alla terza edizione. La presidente dell’associazione Artistica culturale Fior di Loto insieme a tutta la giuria composta dalla Professoressa di Storia dell’arte Carmen Corrado, il prof. Giuseppe Gattuso (tra i maggiori scultori del nostro tempo) l’artista e pittrice Caterina Rizzo (vincitrice della medaglia del Capo dello Stato) l’organizzatore di eventi ed esperto d’arte Sator e la vicepresidente dell’associazione Fior di Loto Cristina Corso hanno stabilito che gli artisti meritevoli di attenzione in questo importante concorso hanno saputo cogliere il senso dell’amore che era il principale protagonista del Contest. Amore intenso come fonte di bene immenso e prezioso. Il Premio aveva in programma un solo vincitore per sezione, ma visto la qualità del materiale pervenuto, la giuria ha ritenuto importante mettere in classifica alcune opere da non sottovalutare per la capacità stilistica e il forte impatto emozionale.

In questi giorni verranno dedicati alcuni approfondimenti sui primi classificati in modo da dargli ampia visibilità. Iniziamo con Nadia Martorano

I° Posto sezione pittura innovativa . Nadia Martorano nasce a Monaco di B aviera nel 1979, dove consegue il Diploma alla Balthasar Neumann Realschule.

Si trasferisce in Italia e completa gli studi in Ragioneria. La sua passione per l’arte prende il sopravvento e da autodidatta inizia a disegnare già da piccola. Partecipa a numerose mostre d’arte, personali, collettive e concorsi a premi, ottenendo lusinghieri riconoscimenti.

La critica ha mostrato di apprezzare il suo percorso artistico, conferendo una serie di attestati dedicati alla sua ricerca. Le sue opere fanno parte di esposizioni e collezioni in Italia e all’estero. L’artista recentemente ha vinto a Vibo Valentia il “Primo Premio pittura innovativa” ha creato un prezioso lavoro di grande maestria che contiene una suggestiva espressione di arte sincretica che fonde elementi occidentali con l’oriente. Nell’opera che ha esposto a Vibo Valentia spicca una simbologia di matrice orientale filtrata da elementi ecclettici di pregevole fattura. Lo yin e yang tratto dalla filosofia cinese diventa elemento raffinato della bellezza intesa come forza della natura. L’equilibrato uso del colore che esplode in tutta la sua delicata cromia, unitamente alla composizione simbolica, conferisce un dinamismo circolare e vitale di grande impatto visivo. Echi del liberty si fondono con elementi tratti dalle oniriche e raffinate rappresentazioni pittoriche orientali creando una originale e moderna opera contemporanea. Che dire poi dell’accostamento fatto con il fiore di loto? li la sua originale creatura ha preso le sembianze della purezza oltre che della bellezza. La sua originalità le ha garantito un posto di rilievo e di primo piano nel nostro volume Albo d’oro a cura di Sonia Demurtas.

Mi complimento anche io vedendo il suo operato, tra le tante opere esposte presso il Palazzo Gagliardi, dove si è svolta la manifestazione l’artista ha voluto farmi vedere una sua opera molto particolare che rappresenta “La Fenice” , veramente molto bella e di una, mi ripeto, particolare unicità visto la sua natura pittorica e rappresentativa dell’arte.

L’artista è stata ora contattata per essere presente in un nuovo importante volume d’arte sempre a cura della Demurtas con selezione denominata Platinum, poiché il Platino è molto più prezioso dell’oro. In questo volume saranno selezionati solo artisti che hanno una carriera già avviata ed hanno vinto dei premi importanti, proprio come Nadia Martorano. Co. Rino Logiacco