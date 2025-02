FEGE 2025: Terni ospita il Festival di Editoria e Giornalismo Emergente grazie a Sauro Pellerucci

Dal 27 al 30 marzo 2025, Terni sarà la sede della settima edizione del Festival di Editoria e Giornalismo Emergente (FEGE), un evento che si conferma come uno degli appuntamenti più importanti nel panorama culturale italiano. Il festival, che prenderà vita grazie alla sinergia tra Piero Muscari, storytailor e direttore artistico, e Sauro Pellerucci, Founder di Pagine Sì! S.p.A. e Presidente di FEGE, avrà come location il PalaSì! e la Biblioteca Comunale di Terni. Il programma includerà lectio magistralis, talk e premiazioni, con la partecipazione di noti giornalisti italiani.

FEGE si propone come un’occasione per promuovere una comunicazione positiva, fondata sul dialogo e la crescita culturale, valorizzando le nuove voci del giornalismo, dell’editoria e della cultura. Tra i protagonisti di quest’edizione ci saranno Rosamaria Aquino, Davide Giacalone e Nicola Gratteri, che contribuiranno con i loro interventi. Il festival culminerà con la premiazione di tre giornalisti emergenti provenienti da Calabria, Piemonte e Umbria, e con il conferimento del Premio Oliviero Beha a personalità come Aldo Cazzullo, Piero Marrazzo e Massimo Giletti.

Piero Muscari, direttore artistico del festival, sottolinea: “Il sostegno di Sauro Pellerucci, che ha scelto di dare una casa al FEGE, rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di un polo culturale che potrà attrarre nuove narrazioni e ispirare giovani talenti”.

Sauro Pellerucci, Presidente di FEGE, conclude: “Siamo convinti che FEGE diventerà un motore di sviluppo culturale e turistico per Terni, attraverso un modello di comunicazione che promuove il confronto e la consapevolezza.”

L’evento è promosso da Pagine Sì! S.p.A., Associazione FEGE, Associazione PalaSì! Culture ed Eventi, e Associazione Io Sono Una Persona Per Bene, con il patrocinio della Città di Terni e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura e della Biblioteca Comunale di Terni.