Rinascita del Carnevalmare: un segno di speranza per Vibo Marina

Pino Alviano, già presidente della IV Circoscrizione, sempre impegnato per il territorio, attuale Coordinatore del Circolo di Europa Verde a Vibo Marina (istituito qualche mese fa con il circolo dei borghi marinari Vibo Marina Bivona Porto Salvo e San Pietro e i Commissari Giampiero Menniti e Raffaella Cosentino) esprime un pensiero forte e sincero riguardo alla situazione di Vibo Marina e alla rinascita del Carnevalmare, evento che segna un’importante occasione di unità per la comunità locale. Dopo anni di abbandono e incuria, finalmente i cittadini si uniscono per portare allegria e speranza in un territorio che, fino a pochi mesi fa, sembrava dimenticato dalle istituzioni.

«Un evento che ci vede tutti uniti finalmente dopo tanti anni, con un unico obiettivo: portare allegria in un territorio da molti anni abbandonato a sé stesso, nell’incuria totale delle Amministrazioni. Fino a 7-8 mesi fa, niente di buono è stato prodotto, oltre a slogan, selfie e promesse non mantenute. Ci siamo ritrovati a vivere in un fossato difficile da risollevare», commenta Alviano, sottolineando le difficoltà incontrate dalla comunità, tra cantieri aperti ovunque, progetti senza senso e una situazione economica al collasso.

La viabilità cittadina è al limite della percorribilità, l’emergenza idrica è stata più volte denunciata, e il problema dell’inquinamento ambientale è ancora troppo presente, con l’ex deposito Basalti e l’area ENI che continuano a mettere a dura prova la Giunta Romeo, che si trova in difficoltà nel risolvere le problematiche. La sicurezza sulle strade cittadine è un altro tema urgente, e Alviano ha deciso di intervenire personalmente per sistemare le grate dei tombini rotte e fissare le lastre laviche stradali, in vista del Carnevalmare, per evitare pericoli per i cittadini.

«Siamo in emergenza continua H24, e con l’estate alle porte, la situazione non è facile. Ma non possiamo fermarci. Il Carnevalmare è un simbolo di speranza e di rinascita per tutta la nostra comunità», conclude Pino Alviano, facendo appello alla collaborazione di tutti per superare le difficoltà e risollevare il nostro territorio.

L’evento, simbolo di rinascita e speranza, si prepara a portare un po’ di gioia in un contesto che ne ha davvero bisogno, risvegliando nel cuore della comunità l’orgoglio e la voglia di fare.

Pino Alviano negli anni si è sempre speso per sensibilizzare sulle tematiche ambientali. E i nodi negli anni sono venuti al pettine, con l’auspicio che si trovino soluzioni condivise e costruttive.