Quarant’anni di Radio Onda Verde: un faro di libertà e cultura a Vibo Valentia

Febbraio 2025 segna una tappa importante per Vibo Valentia e la sua comunità: Radio Onda Verde celebra i suoi 40 anni di attività. Una storia di informazione libera, intrattenimento e cultura, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama radiofonico calabrese e oltre. Nata nel 1985 da un’idea di Piero Muscari, la storica emittente è diventata una vera e propria istituzione per il territorio.

Un trampolino di lancio per i talenti locali

“In compagnia di Piero e Marcello, ecco, è grazie a loro che iniziai ad avvicinarmi al mondo della radio nel lontano 1999. Di tempo ne è passato, ma come non ricordare i tempi dello School Day, della trasmissione televisiva Vivi l’Estate e Vivi d’Inverno, il tour estivo nelle spiagge, i grandi concerti in diretta radiofonica nell’area concerti Portosalvo di Vibo Marina con Biagio Antonacci, fino all’inaugurazione dell’Area Polifunzionale Magna Grecia di Catanzaro voluta dall’allora presidente della Provincia Michele Traversa per uno spettacolo da mille e una notte!” racconta Francesco La Gamba, una delle tante voci che hanno trovato nella radio un’opportunità di crescita e di espressione.

La Gamba ricorda con emozione l’energia e la creatività che hanno animato gli eventi organizzati da Radio Onda Verde, dai concerti estivi che hanno portato sul palco artisti del calibro di James Brown, Pino Daniele, Giorgia e Fiorello, ai programmi radiofonici e televisivi che hanno intrattenuto e informato generazioni di ascoltatori.

Un progetto visionario che guarda al futuro

Il fondatore Piero Muscari ha sempre creduto nel potere della comunicazione come strumento di coesione sociale e di sviluppo culturale. Al suo fianco, Marcello Francioso ha contribuito a trasformare la radio in una piattaforma di talenti, un vero laboratorio creativo che ha saputo adattarsi ai cambiamenti tecnologici e culturali senza perdere la propria identità.

Quarant’anni di storia rappresentano un traguardo straordinario per qualsiasi emittente, ma per Radio Onda Verde significano soprattutto la conferma di un ruolo insostituibile nella vita di Vibo Valentia. Grazie alla sua capacità di raccontare il territorio, dare voce alle sue istanze e promuovere eventi di rilievo, la radio ha consolidato un legame profondo con la comunità. L’emittente è ancora oggi guidata dal direttore Pino Scianò, che coordina uno staff di giornalisti e collaboratori che garantiscono giorno per giorno informazione e intrattenimento.

Un simbolo di libertà e identità

Radio Onda Verde non è solo un mezzo di comunicazione, ma un simbolo di libertà e identità. In un’epoca in cui la digitalizzazione ha trasformato il modo di fare informazione, l’emittente è riuscita a mantenere viva la tradizione della radio come luogo di incontro, confronto e condivisione.

“Siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo a questa realtà, una fucina di talenti che negli anni ha visto passare tante persone straordinarie,” aggiunge La Gamba.

L’anniversario dei 40 anni rappresenta un’occasione per celebrare non solo il passato glorioso, ma anche per guardare al futuro con entusiasmo e determinazione. Radio Onda Verde continua a essere un punto di riferimento, pronta a raccontare nuove storie e a dare voce alle nuove generazioni.