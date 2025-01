Maltempo in Sicilia: crolli, mareggiate e trombe d’aria scuotono l’Isola

Sicilia alle prese con un’ondata di maltempo invernale. Ingenti i danni in tutta l’Isola. Si registrano crolli, mareggiate e trombe d’aria. L’ondata di maltempo continua a mettere a dura prova la Sicilia, lasciando dietro di sé danni strutturali e disagi per i cittadini, ma fortunatamente, al momento, senza gravi conseguenze per le persone.

Caltanissetta, crolla fabbricato disabitato

Un fabbricato di un piano è crollato in via Niscemi a Caltanissetta a causa del maltempo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e personale sanitario del 118. Lo stabile, disabitato e già lesionato, era stato puntellato con una struttura in legno. Al momento non risultano feriti, ma sono in corso sopralluoghi per escludere la presenza di persone sotto le macerie. La strada è stata chiusa al traffico e si sta verificando la stabilità di due edifici vicini.

Catania, mareggiata distrugge il molo di San Giovanni Li Cuti

Una violenta mareggiata ha danneggiato gravemente il porticciolo di San Giovanni Li Cuti, sul lungomare di Catania, distruggendo la “mantellata”, la copertura in cemento calpestabile. L’area, frequentata anche d’inverno, è stata transennata. La città è stata colpita anche da una tromba d’aria, causando ulteriori danni.

Evacuazioni e torrenti ingrossati nel Catanese

A Randazzo (Catania), 16 persone, tra cui tre bambini, sono state evacuate per precauzione a causa dell’ingrossamento del torrente Annunziata. Le famiglie sono state ospitate da parenti o sistemate in strutture alberghiere grazie all’intervento della Protezione civile regionale, supportata dalla Croce Rossa e dalle forze dell’ordine. A Scordia (Catania), la situazione dei torrenti Salto Primavera e Loddiero è tornata sotto controllo, permettendo il rientro degli sfollati.

Trombe d’aria e vento forte nel Siracusano e non solo

Nel Siracusano, trombe d’aria hanno interessato Augusta, Noto, Sortino e Avola, provocando danni significativi. A Valguarnera (Enna), i vigili del fuoco hanno abbattuto un abete pericolosamente inclinato sul sagrato della Chiesa Madre. A Cefalù (Palermo), una tettoia è stata divelta e si è riversata sul lungomare, senza causare feriti.

Messina e Milazzo, venti fortissimi e alberi caduti

A Messina, il porto di Tremestieri è stato chiuso con il traffico marittimo deviato al porto principale. A Milazzo, il vento ha scoperchiato la piscina comunale e causato danni a infissi e strade, con alberi e pali elettrici abbattuti.