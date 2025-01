Tra l’amore, l’olio e l’arte – il respiro dell’olio nella poetica amorosa di Gino Iorio

di Maria Ventre

Gino Iorio, un nome che evoca poesia e passione, è il poeta che ha dedicato la sua vita a esplorare l’Amore nelle sue innumerevoli sfumature. La sua opera “Il Profumo del Poeta”, vincitrice del premio “Letteratura” al prestigioso concorso “Nuove Lettere”, bandito dall’Istituto Italiano di Cultura di Napoli, ha consacrato ancora una volta il suo talento innato.

La cerimonia di premiazione, prevista per domenica 26 gennaio, sarà un momento di celebrazione per una voce poetica che ha saputo incantare il cuore di molti. La poesia premiata è un inno all’amore, visto attraverso i colori dell’arcobaleno e racchiuso nell’anima dell’innamorato. Un’anima che, sebbene apparentemente silenziosa, custodisce l’essenza del tutto.

L’ autore non fugge dall’amore, ma lo abbraccia, avvolgendolo in un profumo estatico, in grado di elevare chi legge a un livello sublime. La profondità e la delicatezza dei versi di Gino Iorio trovano ulteriore espressione nell’arte visiva dell‘artista Rosanna Della Valle, che ha saputo interpretare magistralmente non solo questa opera, ma ha saputo interamente illustrare, con sapienti opere grafiche, anche innumerevoli poesie dello stesso poeta. “Il Profumo del Poeta”, tratto dal volume della Pluriversum Edizioni e distribuito da Amazon, è una celebrazione dell’amore in tutte le sue declinazioni. Il volume rappresenta una pietra miliare nella carriera di un poeta che ha fatto dell’amore un tema centrale della sua poetica.

Gino Iorio, descritto spesso come un vulcano in ebollizione, è un artista poliedrico, capace di unire la scrittura ad altre manifestazioni artistiche. Ma la sua storia non è solo poesia: industriale dell’olio di successo, ha affrontato le vicissitudini della vita con una resilienza che ha plasmato il suo spirito creativo.

Dopo un periodo di difficoltà che lo ha costretto a sospendere la sua attività, oggi torna a guardare con orgoglio a ciò che aveva costruito, riconciliandosi con il suo passato. Per lui, tutto è poesia. Dalle parole che scorrono come versi su una pagina, ai gesti antichi e sapienti che trasformano le olive in un nettare dorato, la poesia permea ogni aspetto della vita e della natura.

L’idea nasce dal passato del poeta come industriale di olio, un’esperienza che lo ha legato profondamente alla terra e ai suoi frutti. Ora, con la maturità di un uomo che ha esplorato le molteplici sfaccettature dell’amore e della bellezza, desidera creare un connubio tra arte poetica e prodotti naturali. In particolare, vuole celebrare l’olio d’oliva, simbolo di purezza, generosità e tradizione, attraverso immagini artistiche che ne esaltino l’essenza poetica.

L’olio racconta storie: dei campi baciati dal sole, degli ulivi che affondano le loro radici in terreni millenari, dei contadini che raccolgono i frutti con mani esperte. Con immagini di ulivi sotto cieli cangianti, mani che spremono olive fresche, gocce d’olio che brillano come oro liquido, ci invita a riscoprire la poesia nel quotidiano.

Il poeta Gino Iorio, con la sua mente vulcanica e il cuore poetico, continua a lasciare un’impronta indelebile. “Il Profumo del Poeta” è molto più di una poesia: è un manifesto d’amore e bellezza, un dono al mondo da parte di un’anima straordinaria.

28 dicembre 2023 ore 10:00 bottega

IL PROFUMO DEL POETA

***

Non conosce il desiderio,

il poeta trasmette sensi racchiusi nell’anima.

Anima senza volto né parole, ma sguardi profondi,

dove si nasconde l’essenza del tutto.

Un poeta dipinge l’amore

e spande un arcobaleno nell’azzurro del cielo.

Scappare da lui è sacrilegio.

Lui è un creatore voluto da Dio,

con un corpo pieno d’amore.

Chi si accosta a lui partecipa al banchetto dell’amore

e chi tradisce non è degno di accostarsi.

Lui trasmette il profumo di Dio,

lo fa proprio, da renderlo

il profumo del poeta.