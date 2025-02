Onicotecnica a Roma: il percorso formativo che apre nuove prospettive

Seguire un corso onicotecnica Roma è la spinta giusta per affermarsi in questo settore. Prima di tutto iniziamo dalla parola onicotecnica, dalla sua etimologia: unisce due vocaboli che derivano dal greco antico, ovvero onyx e techne (unghia e tecnica). Da qui comprendiamo che l’onicotecnica è la figura di riferimento che si occupa dell’estetica delle unghie. Questa professionista, per potersi definire tale, deve seguire un corso specializzato in cui apprende tutto quello che c’è da sapere sulle unghie: tecniche, nozioni e molto altro. Con un percorso formativo ad hoc, è possibile valutare nuove e interessanti prospettive: vediamo quali.

Lavorare come onicotecnica: quali sono le prospettive post corso

Naturalmente abbiamo a nostra disposizione moltissime opportunità una volta terminato il corso, prospettive che ci permettono di affermarci in questo settore e di creare il nostro brand, se lo desideriamo. C’è chi per esempio sceglie di aprire il proprio centro estetico per offrire servizi di nail art ed eventualmente altri servizi per ampliare la propria clientela, magari collaborando con ulteriori professionisti del settore benessere.

L’altra alternativa è di lavorare come dipendente in un centro estetico: in questo caso è sempre indispensabile seguire un corso di formazione specifico per dimostrare di poter svolgere le mansioni.

C’è anche un’altra strada da seguire ed è quella di lavorare da casa in autonomia, ma attenzione, perché non basta avere una partita IVA ed emettere regolare fattura: anche in questo caso abbiamo la necessità di seguire un corso e avere un attestato che qualifichi le nostre competenze e successivamente dobbiamo adibire un locale presente nella nostra abitazione a studio nails. A tal proposito è bene sottolineare che dobbiamo comunque seguire le normative vigenti sia sanitarie quanto edilizie e urbanistiche.

Cosa serve per diventare onicotecnica

Questi trattamenti professionali devono essere svolti con prodotti di alta qualità e dopo aver acquisito tutte quelle competenze necessarie che ci permettono di intervenire sulle unghie delle clienti senza provocare alcun danno. È fondamentale comprendere che durante un corso per diventare onicotecnica non ci si concentra solo sulle tecniche e sui metodi per ricostruire le unghie ma si scoprono tutte le basi, si comprende l’anatomia dell’unghia e si allena l’occhio per verificare la presenza di eventuali patologie.

Fondamentale è iscriversi a un corso ricostruzione unghie di qualità, in una scuola che metta a disposizione degli studenti il proprio sapere, come la Scuola di Estetica Beauty Space Academy a Roma, che propone un corso onicotecnica 200 ore riconosciuto dalla Regione Lazio. Questo corso è molto interessante per vari aspetti: prima di tutto, una volta terminato, abbiamo a nostra disposizione l’attestato di onicotecnica, che quindi ci permette di accedere a tutte quelle opportunità di cui abbiamo parlato prima.

Possiamo studiare alla Scuola Estetica BSA, tra le più amate e apprezzate a Roma, enormemente frequentata, che abilita sia alla professione quanto all’apertura di un’attività, quindi un nail center. Iscrivendosi al corso, è inoltre possibile ricevere ulteriori extra, come il corso extension ciglia omaggio e molto altro.

La Scuola BSA è specializzata proprio nei corsi di ricostruzione unghie e propone il miglior rapporto qualità/prezzo, puntando a una formazione che soddisfi gli allievi, che seguono inoltre nel percorso formativo e professionale anche post corso. Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è che gli insegnanti della scuola non sono solo degli esperti, ma si aggiornano costantemente per garantire tutto il sapere ai propri studenti. I programmi didattici sono dunque sempre aggiornati e all’avanguardia, concentrati anche sulle ultime tendenze.

Come scegliere la prospettiva migliore?

Dopo aver completato il corso di ricostruzione unghie, ci si ritrova dunque a scegliere la strada da seguire: è una decisione importante, da non prendere alla leggera. Molte onicotecniche scelgono per esempio di iniziare a lavorare come dipendenti per acquisire maggiore esperienza e costruire una clientela di fiducia. La gestione di un’attività propria comporta un investimento significativo e inoltre servono ulteriori competenze imprenditoriali. Di certo è una sfida, ma bisogna sempre considerare la prospettiva migliore per sé tenendo presente che si può sempre aprire un’attività in proprio in seguito, continuando a formarsi. È questo il segreto del settore: un aggiornamento costante per offrire solo il meglio alla clientela.