Lo scultore Onofrio La Leggia a Vibo alla presentazione del libro “Artisti e poeti del terzo millennio”

Vibo Valentia – Per il 22 febbraio è previsto un grande vernissage presso Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia, che ha come promotrice l’eclettica organizzatrice di eventi Sonia Demurtas, ad inaugurare la mostra lo scultore Onofrio La Leggia, artista poliedrico che sta realizzando i Premi per il prossimo importante evento previsto ad Aprile: la terza edizione del Concorso “Arte e Cultura Vibook”.

Onofrio La Leggia è un artista poliedrico. Le sue opere sono state esposte in diverse città europee e anche negli Stati Uniti, New York. Primo premio alla Biennale di Budapest per il modellato, lo scultore negli anni della sua carriera ha realizzato molte opere civili, per privati e diversi premi, tra i quali l’Efebo d’oro per la TV e il cinema per il festival del cinema omonimo di Palermo.

Lo scultore ha modellato per la Biennale di Palermo la statua dedicata a Roberto d’Angiò donata ai vincitori del primo premio. Per la giornata del 22 febbraio si prevede un grande afflusso di artisti espositori provenienti da tutta Italia. Ospite, oltre al grande scultore Onofrio la Legga sarà il professore universitario Giuseppe Gattuso , presidente del Premio, artista e scultore pluripremiato di Reggio Calabria. Sempre da Reggio Calabria è in arrivo Fortunato Marcianò :