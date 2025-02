Sentenza del Tribunale di Campobasso: Condannato il Ministero della Cultura per Procedura di Selezione Irregolare al Museo del Paleolitico di Isernia

Il Tribunale di Campobasso ha emesso la sentenza n. 330/2024, con data 25 novembre 2024, che ha visto il Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Molise condannato al risarcimento danni nei confronti dell’ex Direttore del Museo del Paleolitico di Isernia. La decisione è passata in giudicato e riguarda la procedura di interpello per il conferimento dell’incarico di Direttore del Museo, giudicata non conforme alla normativa vigente.

Secondo il Giudice del Lavoro, il punteggio attribuito alla dipendente che attualmente ricopre l’incarico di Direttore non è stato considerato valido. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che la candidata selezionata non avrebbe potuto nemmeno ottenere un punteggio paritario con quello della ricorrente, tanto meno il punteggio massimo, senza un adeguato supporto motivazionale.

Il caso prende avvio dalla procedura di selezione del dicembre 2022, durante la quale la ricorrente, che aveva svolto con successo l’incarico dal 2019, è stata esclusa a favore di un’altra candidata, da poco entrata nella Pubblica Amministrazione. Il Tribunale ha ritenuto che tale decisione abbia compromesso l’interesse pubblico e leso i diritti della ricorrente, il cui curriculum professionale vanta anni di esperienza ai massimi livelli nel settore pubblico.

La sentenza rappresenta un importante precedente sulle procedure selettive nella Pubblica Amministrazione, sottolineando l’importanza di garantire trasparenza e motivazione nelle scelte.

A rendere nota la vicenda è l’Avv. Bice Antonelli, legale che ha rappresentato la parte ricorrente durante il processo.