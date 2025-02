Bollettino medico aggiornato su Papa Francesco: condizioni stazionarie e buono stato d’umore

In serata è stato diffuso l’ultimo bollettino medico riguardante Papa Francesco, che indica un miglioramento nelle sue condizioni cliniche. “Le condizioni del Santo Padre sono stazionarie. Gli esami del sangue, valutati dal suo staff medico, evidenziano un lieve miglioramento, in particolare sugli indici infiammatori”, ha comunicato il portavoce.

Papa Francesco ha iniziato la giornata facendo colazione, poi ha letto alcuni quotidiani prima di dedicarsi alle sue attività lavorative con i collaboratori più stretti. Prima di pranzo, ha ricevuto l’Eucarestia. Nel pomeriggio, il Papa ha incontrato in forma privata il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con la quale si è trattenuto per circa 20 minuti.

Nonostante la polmonite, Papa Francesco si mantiene di buon umore, pregando e riposando. Dalla Santa Sede fanno sapere che il Santo Padre ha l’intenzione di essere pronto per celebrare la Pasqua, anche se non parteciperà alla messa del Giubileo dei diaconi in programma sabato.

Anche se ricoverato al Gemelli, il Papa continua a svolgere le sue funzioni e, sempre dall’ospedale, ha accettato la rinuncia di monsignor Jean-Pierre Blais alla Diocesi di Baie-Comeau, in Canada, a seguito delle accuse di abusi sessuali.

La visita di Giorgia Meloni all’Ospedale Gemelli ha confermato la buona condizione del Papa: “Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”, ha dichiarato la Presidente del Consiglio.