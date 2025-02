Tragedia sul lavoro a Carrara: morto Giorgio Bedini, imprenditore schiacciato da una gru

Un’ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Carrara, dove un imprenditore di 82 anni, Giorgio Bedini, ha perso la vita in un incidente avvenuto nel piazzale della sua azienda. Bedini, titolare della Bedini Marmo, è stato schiacciato sotto una gru mentre stava lavorando con il pesante macchinario, che ha improvvisamente ribaltato travolgendolo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma la vittima è deceduta sul colpo, senza che i soccorsi potessero intervenire in tempo.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15 di lunedì 19 febbraio. Il personale del 118 è immediatamente giunto sul posto, ma non c’era già più nulla da fare per l’imprenditore, molto conosciuto nella zona per la sua attività che da oltre 30 anni si occupa della commercializzazione di marmi, pietre e granito. La gru che lo ha schiacciato è uno dei mezzi utilizzati per spostare le pesanti lastre di marmo, il che rende ancor più tragico l’incidente.

Sul luogo sono intervenuti anche gli operatori della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovranno ricostruire con precisione le cause dell’incidente e verificare se erano state rispettate tutte le misure di sicurezza. Le autorità dovranno anche comprendere cosa stesse facendo l’imprenditore al momento dell’incidente.

Questa ennesima tragedia riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, chiedendo un impegno concreto da parte di tutti affinché incidenti di questo tipo non si ripetano più.