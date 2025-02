Marsala. Tragedia familiare: sospetto di omicidio, fermato il figlio

Un ragazzo è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Marsala, in provincia di Trapani, con l’accusa di aver causato la morte della madre, precipitata dal balcone della sua abitazione in via Guglielmo Oberdan, alla periferia della città, nella giornata di mercoledì 19 febbraio. Gli inquirenti sospettano che la donna sia stata spinta dal figlio, ipotesi che è al centro delle indagini in corso.

Il giovane è stato interrogato per diverse ore e, al momento, rimane in stato di fermo, con l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi nelle prossime ore. Le indagini sono coordinate dal procuratore capo di Marsala, Fernando Asaro, con il supporto di due sostituti. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, in attesa di ulteriori sviluppi.