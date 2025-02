Ferrara, incidente mortale: muore Erika Benini di Coccanile, sette feriti

Tragedia sulla strada tra Boara e Corlo, frazioni di Ferrara, dove nel primo pomeriggio di mercoledì 19 febbraio Erika Benini, 36enne residente a Coccanile (Copparo), ha perso la vita in un violento scontro con un autobus di linea. Il mezzo trasportava studenti di ritorno da scuola quando, intorno alle 13.30, lungo via Copparo, si è verificato il fatale impatto.

Secondo una prima ricostruzione, Erika Benini, alla guida di una Toyota Yaris, avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman. A seguito dello scontro, il bus è uscito di strada, ribaltandosi in un fosso. Erika Benini è deceduta sul colpo, mentre altre sette persone sono rimaste ferite in modo lieve. Tra loro una 26enne incinta, passeggera dell’auto, trasportata al pronto soccorso di Cona senza essere in pericolo di vita. Gli altri feriti, tutti passeggeri del bus, sono stati condotti all’ospedale Sant’Anna con contusioni lievi.

Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine per i soccorsi e i rilievi del caso. Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni, e dal primo cittadino di Ferrara, Alan Fabbri, che hanno manifestato vicinanza alla famiglia della vittima.