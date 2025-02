Cosa bolle in pentola? La 44esima edizione del Carnevale dei ragazzi di Cuneo

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la risposta alla domanda “Cosa bolle in pentola?” non riguarda pranzi luculliani con prelibatezze enogastronomiche, ma il tema scelto per la 44esima edizione del Carnevale dei ragazzi di Cuneo, che si terrà domenica 2 marzo.

L’evento, organizzato dalla Città di Cuneo in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Educativi e Scolastici e la Diocesi di Cuneo – Servizio per la Pastorale dei Ragazzi della Curia, vedrà come tradizione una colorata sfilata di maschere. Il corteo partirà alle 14.30 da piazza Galimberti, per proseguire fino a piazza Europa e ritornare poi sulla stessa direttrice per la festa finale, che si svolgerà in piazza Resistenza.

La sfilata vedrà la partecipazione di ben 2890 iscritti, suddivisi in numerosi gruppi mascherati, tra cui alcuni con un grande numero di partecipanti. Il gruppo “Mem’s Party” delle Parrocchie di Bernezzo guida la classifica con 340 maschere, seguito da “Happy Hour” delle Parrocchie di San Francesco e Unità Pastorale Ri.Ca.Mo. con 300 maschere, e “Fusion cUp cake: l’unione ci fa dolci!” delle parrocchie di San Paolo e San Rocco e “Il Borgarino regiano” di Borgo san Dalmazzo, entrambi con 250 partecipanti. Sfileranno anche “Alle l’Üla!” di Boves e “SuperMario Chef e la sfilata gourmet” di Madonna dell’Olmo e San Pio X, con 150 maschere ciascuno.

Inoltre, numerosi altri gruppi, come “Le fantasie di Remì” di San Chiaffredo, “Polpette dal cielo… sarà il cambiamento climatico?” di Ronchi, San Benigno e Roata Rossi, “Cotto e puffato!” dell’Unità Pastorale Oltre Gesso e “KrastyPassaGallo” di San Pietro del Gallo e Passatore, vantano ciascuno 200 partecipanti. Tra i gruppi più piccoli ci sono “Le tagliatelle di Nonna Pina” di San Bernardo e Roata Chiusani e “Chez Remy” di Cervasca e Vignolo, con 150 persone a carro. Chiudono “Ratatuia in Coni Veja” di San Michele e “McCunfre’s” di Confreria con 80 iscritti ciascuno.

Oltre ai gruppi mascherati, parteciperanno anche la banda musicale “Duccio Galimberti” e le maschere di Cuneo Gironi e Girometta. L’animazione sul palco sarà curata dall’associazione “Gli AnimAttori ODV”. In caso di maltempo, la sfilata sarà rinviata a domenica 9 marzo.