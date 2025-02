Crotone, conferimento attestati di merito alle associazioni cittadine

Questa mattina, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, si è tenuta la cerimonia di conferimento degli attestati di merito alle associazioni cittadine per l’attività svolta nell’ambito del percorso di Cittadinanza Attiva promosso dal Comune di Crotone.

E’ il terzo appuntamento che si è tenuto nella Casa Comunale ed altri seguiranno nelle prossimi mesi finalizzato ad esprimere la gratitudine da parte dell’amministrazione al mondo dell’associazionismo cittadino per l’impegno quotidiano a favore della collettività.

A ricevere i rappresentanti delle associazioni l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano, l’assessore alla Politiche Sociali Filly Pollinzi, l’assessore all’Urbanistica Giovanni Greco, l’assessore all’Ambiente Angela Maria De Renzo.

Presenti i consiglieri comunali Antonella Passalacqua e Antonio Mazzei.

Nel suo intervento l’assessore Corigliano, che ha promosso l’iniziativa, oltre a ribadire la gratitudine ai rappresentanti delle associazioni, ha ricordato che l’amministrazione si è dotata di un Albo della Cittadinanza Attiva. Albo che ha la finalità di promuovere la partecipazione e collaborazione dei cittadini allo svolgimento delle attività di interesse generale, solidaristiche, integrative e non sostitutive dei servizi istituzionali comunali, prestate per fini di solidarietà. Un modo di coinvolgere associazioni ma anche singoli cittadini alla partecipazione attiva nella vita pubblica, un’occasione di aggregazione sociale nonché per rafforzare il senso di comunità.

“Esercitate una sovranità popolare fondata sulla partecipazione attiva alla vita della comunità. Operate nei campi più disparati tutti fondamentali per il nostro territorio” ha detto l’assessore Corigliano

Ciascun rappresentante delle associazioni ha ricevuto una pergamena con la motivazione dell’attestato di benemerenza: “Condividere la fruizione e la tutela del bene comune è un concetto che fa la differenza, rispondente in pieno al processo di rigenerazione che vede l’assunzione di responsabilità di ogni cittadino. Un processo culturale di cui l’associazione è pienamente protagonista.

A ricevere l’attestato sono stati: Il Cireneo, Volontari di Strada, Maslow, Kroton Community, Cooperativa Noemi, Il Barrio, CSV Calabria Centro, Gli altri siamo noi, Kairos, Avis, Upmed, Misericordia di Papanice, Le Krotoniadi, Scuola di Danza Olimpia, Nuji i subba u Casteddru e Sabir