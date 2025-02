Bastia Umbra. Incontro informativo sulla lotta obbligatoria contro l’Aleurodide spinoso degli agrumi

Giovedì 20 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Bastia Umbra, si terrà un incontro informativo riguardante la lotta obbligatoria al parassita Aleurocanthus spiniferus, noto anche come Aleurodide spinoso degli agrumi.

L’insetto, dannoso per piante sempreverdi come agrumi, alloro, camelia, edera e altre, attacca le foglie succhiandone la linfa e favorendo la formazione di fumaggini che deperiscono le piante. La lotta contro il parassita, che al momento è stata riscontrata nell’area industriale vicino allo stadio, è obbligatoria per i possessori delle piante infestate e prevede sanzioni per chi non interviene.

L’incontro sarà guidato da Valter Rondolini del Servizio Fitosanitario Regionale e moderato dall’Assessora all’Ambiente Ramona Furiani.