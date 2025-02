Venerdì 14 febbraio esce la compilation “Sanremo 2025”

SANREMO – Tutte le canzoni degli artisti in gara: anche la grande musica di questo festival é in “Sanremo 2025), in uscita il 14 febbraio con etichetta Warner Music Italy, l’unica compilation ufficiale con le canzoni dei big in gara, le quattro canzoni dei giovani artisti ed anche il jingle ufficiale “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte del festival, in doppio cd e vinile, in formato digitale, in collaborazione con Radio Italia Solomusicaitaliana: sarà in vendita in tutti i negozi di dischi, negli store digitali e anche nelle edicole in allegato a Sorrisi & Canzoni TV.

La bella notizia è che anche quest’anno la compilation con le canzoni del festival di Sanremo è una sola, doppia, per scongiurare il pericolo pirateria che ha sempre minacciato i dischi del festival di Sanremo, alcuni dei quali escono lo stesso venerdì 14 febbraio; è soprattutto la compilation a correre il pericolo maggiore e, forse anche per questo motivo, se ne vendono sempre meno, come è successo lo scorso anno facendo comunque l’esordio al primo posto della classifica ufficiale di vendita, risultando poi la più venduta dell’anno.

C’è da essere ottimisti perché comunque, mai come quest’anno, il festival di Sanremo fotografa il mercato musicale attuale proponendo un cast che supera 280 certificazioni platino e comprende gli artisti che hanno venduto più album e più singoli nel 2021; a proposito di singoli, c’è da sottolineare che lo scorso anno i singoli del festival hanno raggiunto ben 28 certificazioni di platino.

La compilation comprende Achille Lauro (Incoscienti giovani), Irama (Lentamente), Fedez (Battito), Elodie (Dimenticarsi alle 7), Giorgia (La cura per me), Modà (Non ti dimentico), The Kolors (Tu con chi fai l’amore?), Clara (Febbre), Noemi (Se t’innamori muori), Olly (Balorda nostalgia), Tony Effe (Damme ‘na mano), Gaia (Chiamo io chiami tu), Simone Cristicchi (Quando sarai piccola), Rose Villain (Fuorilegge), Bresh (La tana del granchio), Francesco Gabbani (Viva la vita), Rocco Hunt (Mille vote ancora), Coma_Cose (Cuoricini), Sarah Toscano (Amarcord), Francesca Michielin (Fango in Paradiso), Serena Brancale (Anema e core), Rkomi (Il ritmo delle cose), Willie Peyote (Grazie ma no grazie), Brunori Sas (L’albero delle noci), Massimo Ranieri (Tra le mani un cuore), Shablo ft Guè, Tormento e Joshua (La mia parola), Joan Thiele (Eco), Lucio Corsi (Volevo essere un duro), Marcella Bella (Pelle diamante), nonché i giovani Alex Wyse (Rockstar), Maria Tomba (Goodbye, voglio good vibes), Settembre (Vertebre), Vale LP e Lil Jolie (Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore), Emis Killa (Demoni) anche se non è più in gara, e bonus track “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte.

Ormai sono lontani i tempi in cui le compilation del festival di Sanremo venivano pubblicate a distanza di un mese dalla fine del festival per non disturbare le vendite degli album di chi vi aveva partecipato in gara; ciò è dovuto al fatto che ormai il festival di Sanremo non ha lo stesso peso che aveva un tempo sul mercato discografico.

Stando ai dati di vendita si confermerebbe la crisi del disco fisico, e soprattutto della compilation del festival di Sanremo che non tira più come una volta quando superavano facilmente i cinquecentomila pezzi venduti (700.000 nel 1995, 600.000 nel 1996); negli ultimi anni la compilation è stata certificata platino nel 2011, 2015 e 2017, oro nel 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 e 2024, mentre nel 2014, 2020 e 2021 non ha raggiunto la soglia minima di vendita per la certificazione.