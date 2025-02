Lutto nel mondo della radio: morto Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio

Milano è sotto choc per la tragica scomparsa di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, emittente del gruppo Mediaset. Il 51enne dj e conduttore radiofonico è morto nel pomeriggio di lunedì dopo essersi gettato nel vuoto dal suo ufficio di via Turati, nel cuore della città, a pochi passi dal Consolato degli Stati Uniti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la cui questura si trova a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Alex Benedetti, originario di Udine, aveva iniziato la sua carriera come deejay nelle discoteche di Lignano negli anni Ottanta, per poi approdare, nel 1994, nel gruppo Radio Italia Network. A causa della morte di Benedetti è stata annullata la serata di gala delle radio prevista per questa sera a Sanremo.