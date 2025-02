Sanità vibonese: nasce un’alleanza tra Ordine dei Medici e Asp per superare la crisi

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Vibo Valentia e l’Azienda sanitaria provinciale condividono la necessità di avviare un percorso comune per affrontare le gravi criticità che affliggono il sistema sanitario locale. Enzo Natale, presidente dell’Ordine, e Vittorio Piscitelli, commissario straordinario dell’Asp, hanno delineato nuove strategie per portare la sanità vibonese fuori dalla fase emergenziale.

A confermare questa volontà di collaborazione è stato un incontro operativo tra la presidenza dell’Ordine, rappresentata da Enzo Natale insieme a Raffaele Bava (vicepresidente), Francesco Arena (segretario) e Stefania Barone (tesoriere), e il commissario straordinario dell’Asp, Vittorio Piscitelli, supportato dai subcommissari Gianluca Orlando e Gandolfo Miserendino, direttore di Azienda Zero a Catanzaro.

L’Ordine dei Medici ha voluto promuovere questo primo contatto istituzionale con il massimo responsabile dell’Asp per avviare un progetto di collaborazione indispensabile. L’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra le due istituzioni e garantire ai cittadini il pieno rispetto del diritto alla salute, superando le attuali difficoltà del sistema sanitario locale. La sinergia mira non solo a unire gli sforzi di medici e operatori sanitari, ma anche a coinvolgere attivamente la cittadinanza in un percorso di rinnovamento del servizio sanitario.

“I medici e tutti gli operatori della sanità vibonese continuano a svolgere il loro lavoro con professionalità e dedizione, avendo come unico obiettivo la cura e l’assistenza del cittadino,” ha dichiarato Enzo Natale. “Per questo è fondamentale rinsaldare il rapporto di fiducia tra medico e paziente, stabilendo una nuova alleanza terapeutica che possa garantire cure efficaci e rispettose. Questo diventa ancora più cruciale nel periodo dei lavori di messa in sicurezza del presidio ospedaliero ‘G. Jazzolino’, durante i quali potrebbero verificarsi disagi sia per gli operatori sanitari che per i pazienti. Inoltre, è essenziale coinvolgere la comunità in questa fase di trasformazione, ponendo il cittadino al centro di ogni iniziativa volta a migliorare il sistema sanitario provinciale.”

Dello stesso avviso il prefetto Vittorio Piscitelli, che ha sottolineato come “un paziente ben informato e in pieno rapporto di collaborazione con il proprio medico rafforza la fiducia nel sistema sanitario e nelle istituzioni. La fiducia nelle istituzioni gioca un ruolo cruciale e la Commissione straordinaria dell’Asp è pienamente impegnata a perseguire una collaborazione intensa e qualificata con l’Ordine dei Medici e le Associazioni Professionali. Il rapporto tra medico, paziente e istituzione sanitaria è strettamente interconnesso con il contesto sociale e richiede una profonda comprensione delle dinamiche culturali, economiche e istituzionali.”

Piscitelli ha poi manifestato la sua disponibilità a supportare il percorso culturale ed etico proposto da Enzo Natale, che prevede programmi di cooperazione e sostegno ai pazienti in condizioni di disagio. Tra le iniziative in discussione, la creazione di un ambulatorio solidale per assistere le fasce di popolazione più vulnerabili, garantendo così un supporto concreto a chi si trova in difficoltà economiche e sociali.

Questa nuova sinergia tra Ordine dei Medici e Asp rappresenta un primo passo importante per il rilancio della sanità vibonese. La strada da percorrere è ancora lunga, ma la volontà di lavorare insieme per il bene della comunità rappresenta un segnale di speranza per il futuro del sistema sanitario locale.