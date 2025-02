Sandro Pieroni premiato con il “Tartufo del Garbo 2024” per il suo impegno nella valorizzazione del tartufo

Sandro Pieroni, dirigente del Settore Forestazione, Agroambiente e Cambiamenti Climatici della Regione Toscana, è stato insignito del “Tartufo del Garbo 2024”, un prestigioso riconoscimento destinato a chi si distingue per il proprio contributo alla valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura. La cerimonia si è svolta nell’ambito della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, presso le Scuderie del Granduca di Asciano, alla presenza del sindaco Fabrizio Nucci e della vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, assessora all’agroalimentare.

La commissione giudicatrice ha assegnato il premio a Pieroni all’unanimità, lodando il suo straordinario impegno e il contributo tecnico fondamentale per il settore del tartufo e per i tartufai toscani, in particolare delle Crete Senesi. Un riconoscimento che è stato ulteriormente sottolineato dalla vicepresidente Saccardi, che ha evidenziato il sostegno della Regione a un settore che rappresenta una delle eccellenze della Toscana e un’importante risorsa per il turismo enogastronomico.

Durante la cerimonia, il premio è stato accompagnato dal dono di un tartufo, offerto dall’Associazione Tartufai del Garbo, e da un mortaio realizzato dall’artista Andrea Meiattini, membro dell’Associazione Artisti del Garbo.

Nei precedenti anni, il premio “Tartufo del Garbo” è stato conferito, tra gli altri, al critico enogastronomico Luigi Cremona, allo chef stellato Claudio Sadler, all’agronoma Laura Giannetti e all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.