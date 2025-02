Serie C NOW 26esima giornata girone C torna al successo il Crotone contro il Potenza con la quaterna realizzata dagli attaccanti Tumminello (2), Gomez, Murano

Crotone 4

Potenza 1

Marcatori: 25° – 74° Tumminello, 60° Gomez, 77° Murano, 88° D’Auria

Crotone (4-2-3-1): Sassi, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo, Vinicius (Stronati), Vitale (Ricci), Tumminello (Schiro’), Oviszach (Silva), Gomez (Murano). All. Longo

Potenza (4-3-3): Alastra, Novella, Riggio, Verrengia, Rillo, Siatounis, Felippe (Selleri), Castorani (Schimmenti), Rosafio (Erradi), Caturano (D’Auria), Petrungaro (Ferro). All. De Giorgio

Arbitro: Domenico Leone di Barletta

Ass. Nicola Morea di Molfetta – Daniel Cadirola di Milano

Quarto giudice a bordo campo: Giorgio Vergaro di Bari

Ammoniti: Siatounis, Vinicius

Angoli: 4 a 3 per il Crotone

Recupero: 1 e 3 minuti

Spettatori: 3.753 incasso euro 13.261,98

Mister De Giorgio allenatore ospite: “il Potenza ha incontrato una grossa squadra con il migliore attacco del girone che non gli si possono concedere distrazioni altrimenti ti puniscono. Noi questa sera abbiamo giocato ancora sotto le nostre possibilità”.

Mister Longo tecnico dei locali: “Crotone bravo e concreto per l’intera partita. Il gol subito non consente di giudicare questa partita la migliore giocata. Per quanto riguarda il futuro andremo avanti partita dopo partita senza porci uno specifico traguardo”.

Il commento. Pitagorici che tornano ad essere “padroni” in casa loro contro un Potenza arrivato allo Scida con l’intento d’interrompere la striscia negativa delle ultime due sconfitte. Buoni intendimenti che, purtroppo, per la squadra di mister De Giorgio sono rimasti tali per colpa del Crotone che sul proprio terreno era in ritardo con il successo da tre giornate e non voleva andare oltre. Missione compiuta che tradotta in cifre significa avere scavalcato i lucani dal quinto posto.

Pochi cambi effettuati da mister Longo rispetto alla precedente formazione e chi ha usufruito di quest’attenzione non ha deluso.

Le variabili in formazione hanno riguardato Guerini, il ritorno di Vinicius assente dall’inizio dalla seconda giornata per motivi fisici, Vitale, in sostituzione di Piras, Schiro’, Silva.

Prestazione complessiva oltre la sufficienza nell’arco dell’intera partita. L’undici iniziale presentato da mister De Giorgio non annoverava cinque/undicesimi schierati la precedente partita quali Milesi, Burgio, Ferro, Erradi, Schimmenti ed al loro posto Riggio, Rillo, l’ex pitagorico Felippe, Castorani, Petrungaro.

La partita. Calcio d’avvio da parte del Potenza e possesso palla del Crotone che si procura due azioni da gol al quarto e settimo minuto con Vitale, punizione dal limite, e Giron che dalla sinistra impegna Alastra ad un doppio intervento. Azioni d’alleggerimento da una parte e dall’altra con ripartenze fino alle opposte aree senza conclusioni a rete. Vantaggio del Crotone al minuto venticinque con Tumminello (quindicesima rete stagionale) che di testa corregge in rete il tiro di Oviszach. Bene lo schieramento con Guerini – Vitale a sovrapporsi sulla fascia destra e con Giron – Oviszach lungo la fascia sinistra. Prima linea con Gomez, Tumminello sostenuti al centro da Gallo e Vinicius. Tra gli ospiti

Ospiti il più incisivo in fase offensiva Caturano sempre pericoloso con il pallone tra i piedi ma ben controllato dalla coppia Cargnelutti, De Pasquale. Ripresa senza cambi fino al minuto sessantadue ed è il Crotone che continua a cercare il raddoppio.

Minuto cinquantotto Gomez per Tumminello che di testa manda il pallone a sfiorare il palo alla sinistra di Alastra. Minuto sessanta il raddoppio degli squali con Gomez su assist dalla sinistra di Vitale. Ma stasera il Crotone non è sazio di gol realizzati e al minuto settantaquattro Tumminello realizza la doppietta dopo un continuo ribattere in area avversaria. Quarto gol degli squali ad opera di Murano, subentrato a Gomez, e seconda marcatura dell’attaccante con la maglia del Crotone. Accorcia le distanze il Potenza al minuto ottantotto con D’Auria. Crotone bello e concreto per l’intera partita. Potenza terza sconfitta consecutiva e squadra da rivedere.