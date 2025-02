Gubbio Job 2025: Un successo per la crescita e le opportunità professionali

Si è concluso con grande partecipazione Gubbio Job 2025, un weekend dedicato alla creazione di opportunità di lavoro e formazione. L’evento ha visto il coinvolgimento di giovani, scuole, imprese e istituzioni, offrendo una piattaforma per facilitare il contatto tra talenti e opportunità professionali.

Numerosi i partecipanti, un segno concreto che Gubbio guarda al futuro con energia e determinazione. L’iniziativa si è rivelata fondamentale per chi cerca occupazione, per coloro che vogliono crescere professionalmente e per le aziende in cerca di nuovi talenti.

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra organizzatori, imprese e partecipanti, che hanno lavorato insieme per costruire un futuro ricco di opportunità per la città di Gubbio. A sottolinearlo in una nota stampa è il sindaco Vittorio Fiorucci, che ha espresso soddisfazione per l’esito dell’iniziativa e per l’entusiasmo dimostrato dalla comunità locale.