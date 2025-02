Rosario Previtera: un ambasciatore del Bergamotto di Reggio Calabria

Rosario Previtera è un agronomo e divulgatore scientifico, riconosciuto per il suo impegno nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della Calabria. La sua carriera è caratterizzata da una forte passione per la nutraceutica, i superfood e gli alimenti funzionali, ambiti nei quali ha maturato una profonda esperienza.

Un professionista stimato nel settore agroalimentare

Con un solido background nel settore agricolo, Previtera ha collaborato con istituzioni come il Dipartimento Agricoltura della Provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria, contribuendo allo sviluppo di progetti innovativi per il territorio. La sua attività si è concentrata negli ultimi mesi sulla tutela e promozione del Bergamotto di Reggio Calabria, agrume unico al mondo e simbolo della biodiversità locale.

Il successo del riconoscimento IGP per il Bergamotto di Reggio Calabria

Tra i suoi più importanti traguardi, spicca il recente riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) per il Bergamotto di Reggio Calabria, una conquista fondamentale per il settore agroalimentare regionale e nazionale. Grazie alla sua determinazione e competenza, questo agrume è ora ufficialmente riconosciuto come un patrimonio di eccellenza non solo per la Calabria, ma per l’Italia e l’Europa intera.

Divulgazione e ricerca per la valorizzazione del territorio

Oltre alla sua attività professionale, Previtera è attivo come divulgatore scientifico, partecipando a convegni e conferenze e collaborando con realtà imprenditoriali impegnate nella produzione sostenibile. È inoltre presente su piattaforme digitali, dove condivide conoscenze e approfondimenti su agricoltura, alimentazione e benessere.

Grazie al suo impegno costante e alla sua visione innovativa, Rosario Previtera continua a rappresentare un punto di riferimento per la promozione del Bergamotto di Reggio Calabria e delle eccellenze agroalimentari italiane nel mondo.