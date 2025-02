Il Bergamotto di Reggio Calabria ottiene il riconoscimento IGP: una vittoria per l’eccellenza calabrese

Il Bergamotto di Reggio Calabria ha ufficialmente ottenuto il prestigioso riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta (IGP), confermando il suo valore come eccellenza agroalimentare italiana e simbolo della Calabria nel mondo.

Un percorso lungo e travagliato

Il cammino verso l’IGP è stato complesso e segnato da un lungo dibattito tra le denominazioni IGP e DOP. Dopo anni di confronti, il Ministero dell’Agricoltura ha approvato il disciplinare di produzione, concludendo così l’iter burocratico per la tutela di questo agrume straordinario.

Il ruolo della Riunione di Pubblico Accertamento

Un momento decisivo è stato quando si è svolta la Riunione di Pubblico Accertamento. Questo passaggio ha rappresentato l’ultima fase necessaria per la certificazione, sancendo definitivamente l’importanza del Bergamotto di Reggio Calabria come prodotto d’eccellenza riconosciuto non solo in Italia, ma anche a livello europeo.

Un simbolo di Calabria e Made in Italy

Grazie all’ottenimento dell’IGP, il Bergamotto di Reggio Calabria rafforza la propria presenza sui mercati internazionali, entrando a pieno titolo tra le produzioni italiane più pregiate. Il riconoscimento tutela il prodotto dalle contraffazioni e garantisce ai consumatori un’alta qualità certificata.

L’IGP rappresenta una grande opportunità per i produttori locali, che potranno beneficiare di una maggiore valorizzazione commerciale, oltre che di un incremento della domanda sui mercati esteri. La Calabria si conferma così terra di eccellenze, con il bergamotto come uno dei suoi ambasciatori più autentici e apprezzati nel mondo.