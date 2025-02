La notte dei racconti a Spello: una serata all’insegna della magia delle fiabe

Venerdì 21 febbraio alle ore 21:00, la Sala Polivalente di Piazza della Repubblica a Spello ospiterà una delle serate più attese dell’anno: la “Notte dei Racconti”. Questo evento, che nasce a Reggio Emilia, ha ormai conquistato tantissimi luoghi in tutta Italia e anche oltre confine, portando con sé la magia delle storie, dei libri e delle fiabe.

La “Notte dei Racconti” è un rito collettivo che invita la comunità a partecipare attivamente alla condivisione di storie, racconti e letture. L’iniziativa, promossa dal Comune di Spello e dalla Pro Loco di Spello, crea un’occasione unica per immergersi in mondi incantati, dove tutto è possibile e dove l’ascolto diventa il mezzo attraverso cui vivere un’esperienza salvifica. Il tema dell’anno è rappresentato dal colore giallo, simbolo di luce e di speranza, mentre le orme diventano i segni da seguire per intraprendere questo viaggio narrativo.

Questa serata speciale è un invito a fermarsi per un momento e lasciarsi trasportare dalle parole, a rivivere attraverso i racconti luoghi e tempi lontani, in cui i mondi fantastici e le emozioni si intrecciano. Il fascino della narrazione prenderà vita in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente, dove ogni partecipante avrà la possibilità di ascoltare storie diverse e di condividerle con gli altri.

L’evento si svolgerà contemporaneamente in numerosi altri luoghi, creando una rete di voci e racconti che si uniscono in una grande celebrazione della cultura e della bellezza della narrazione. L’accesso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata contattando la Pro Loco di Spello al numero 0742/301009 (orario ufficio) o il numero WhatsApp di Ilaria al +393284186096.

Non perdere l’occasione di vivere una serata indimenticabile, dove la magia delle fiabe ti farà dimenticare il tempo e ti guiderà in un mondo senza confini.