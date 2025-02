Trump: ho parlato con Putin per fermare la guerra in Ucraina. Il Cremlino non smentisce

Il presidente statunitense Donald Trump ha rivelato di aver avuto una conversazione telefonica con l’omologo russo Vladimir Putin, con l’intento di negoziare la fine del conflitto in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso la notizia in un’intervista esclusiva al New York Post, mentre si trovava a bordo dell’Air Force One. Donald Trump ha dichiarato che Putin “vuole vedere la gente smettere di morire” e ha descritto le vittime come “giovani, persone bellissime, come i tuoi figli”, aggiungendo che “sono morti senza motivo”.

Tuttavia, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato di non poter confermare né smentire la notizia della telefonata, spiegando che esistono “comunicazioni tra gli Stati Uniti e la Russia attraverso diversi canali”, ma che non tutte potrebbero essere di sua conoscenza.