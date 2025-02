Venaria Reale. Pietro Quartuccio uccide la moglie Cinzia D’Aries e tenta il suicidio

Una tragica vicenda ha scosso Venaria Reale, cittadina in provincia di Torino, dove un uomo di 56 anni, Pietro Quartuccio, ha ucciso la moglie, Cinzia D’Aries, 51 anni, con diverse coltellate nel loro appartamento. Il fatto è avvenuto in un contesto familiare che, secondo quanto riferito dai vicini, non era estraneo a litigi frequenti. Pietro Quartuccio ha poi tentato di togliersi la vita, ingerendo una grande quantità di farmaci.

La drammatica scoperta è avvenuta grazie alla sorella di Pietro Quartuccio, che non riusciva a mettersi in contatto con i coniugi. Preoccupata, ha allertato i Carabinieri, che sono giunti sul posto e, una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato Cinzia D’Aries senza vita e Pietro Quartuccio a terra, agonizzante. Pietro Quartuccio è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, al Maria Vittoria di Torino, dove è attualmente piantonato, mentre le sue condizioni restano gravi.

La vittima, Cinzia D’Aries, è stata sorpresa dal marito Pietro Quartuccio mentre si trovava in bagno, prima con una coltellata alla schiena e poi al petto. L’arma del delitto, un coltello da cucina, è stata rinvenuta nell’appartamento. I Carabinieri stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, con l’indagine che si concentra sul movente del delitto. Sebbene i vicini parlino di litigi frequenti tra i coniugi, non sono ancora chiare le cause che hanno spinto Pietro Quartuccio a compiere un gesto tanto estremo.

La vicenda ha lasciato la comunità di Venaria Reale sconvolta, con molte persone che, pur avendo notato segni di conflitto tra marito e moglie, non avrebbero mai immaginato una tragedia di tale portata.