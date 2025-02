Lite tra cani a Roma: finisce al Pronto Soccorso Alberto Rossi, Michele Saviani di Un posto al sole

Momenti di tensione per Alberto Rossi, noto al pubblico come Michele Saviani nella popolare soap Un posto al sole, in onda su Rai 3. L’attore è finito al Pronto Soccorso dopo un’accesa lite avvenuta giovedì mattina a Roma, nel quartiere Flaminia, in seguito a una rissa tra cani.

Alberto Rossi stava passeggiando con i suoi due cani quando ha incrociato un’altra donna con il suo animale. Tra i quattro zampe è subito scoppiata una zuffa e i rispettivi proprietari, nel tentativo di separarli, hanno finito per litigare animatamente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ma resta da chiarire se gli animali fossero al guinzaglio o meno.

La situazione è degenerata al punto che sia l’attore sia la donna sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche: Rossi è stato trasportato al Santo Spirito, mentre la donna si è recata al San Pietro-Fatebenefratelli. Entrambi si sono riservati la possibilità di sporgere querela.