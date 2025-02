“Musei da vivere” a Firenze: visite polisensoriali per ciechi e ipovedenti

Un ciclo di visite pensato per rendere l’arte accessibile a tutti. A partire da sabato 8 febbraio prende il via “Musei da vivere”, una serie di appuntamenti polisensoriali dedicati a persone cieche e ipovedenti, organizzati dai Musei Civici Fiorentini e MUS.E. Tre incontri in altrettanti luoghi simbolo della cultura fiorentina, in cui la fruizione delle opere avverrà attraverso il tatto, il suono e il racconto.

Si comincia l’8 febbraio alle ore 15 al Museo Stefano Bardini con “Il salotto musicale di Stefano Bardini”, un’esperienza che unisce musica e arte. Il percorso sarà introdotto dall’esibizione del flautista Michelangelo Lazzareschi, che eseguirà brani da Bach a Debussy, per poi proseguire con una visita che farà immergere i partecipanti nell’atmosfera del collezionismo ottocentesco.

Il secondo appuntamento è fissato per il 23 marzo alle 11:30 presso il MAD Murate Art District. La visita guiderà i partecipanti alla scoperta della storia del complesso delle Murate, da convento femminile a carcere, fino alla sua attuale trasformazione in polo artistico. L’itinerario includerà l’installazione sonora “Agorà” di Sadi e la mostra collettiva “Tempo Rubato”, parte del Black History Month Florence.

Il ciclo si chiuderà il 26 aprile alle 15 al Museo Novecento con “Il mondo dello scultore”, una visita incentrata sulle opere scultoree della Raccolta Alberto Della Ragione. Grazie alla collaborazione con l’Università di Firenze, saranno disponibili riproduzioni tattili fedeli agli originali, permettendo ai visitatori di esplorare non solo le forme, ma anche le texture e i materiali delle opere.

Informazioni e prenotazioni

Le visite, della durata di un’ora e mezza, sono gratuite per persone cieche, ipovedenti e i loro accompagnatori (uno per partecipante). La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati (massimo 12 partecipanti, accompagnatori inclusi). È richiesto l’uso di guanti personali. Sono ammessi i cani guida.

📩 Per info e prenotazioni: [email protected] | 📞 055 2768224