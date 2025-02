Elicottero precipita a Castel Guelfo: muore Lorenzo Rovagnati, CEO dell’azienda di salumi

Tragedia nei cieli dell’Emilia: un elicottero è precipitato nella frazione di Castel Guelfo, nel comune di Noceto, in provincia di Parma. Nell’incidente hanno perso la vita le tre persone a bordo, tra cui Lorenzo Rovagnati, 41 anni, amministratore delegato dell’azienda di salumi nota per il Gran Biscotto e erede del fondatore Paolo.

Il velivolo, un Agusta A109 con marche di registrazione I-CPFL, è caduto all’interno della proprietà del castello di Castelguelfo, maniero medievale lungo la via Emilia, appartenente alla famiglia Rovagnati. Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero stava decollando, ma avrebbe tentato di tornare a terra prima di precipitare.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dello schianto. La Procura ha disposto il sequestro della scatola nera e dei piani di volo. Tra le ipotesi al vaglio, un errore del pilota dovuto alla fitta nebbia che avvolgeva la zona, ma non si esclude un possibile guasto meccanico all’elica di coda.

I soccorsi sono stati immediati, con l’intervento dei vigili del fuoco, del personale del 118 e dei carabinieri, ma per i tre occupanti non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo.

Chi era Lorenzo Rovagnati

Lorenzo Rovagnati era sposato dal 2019 e padre di due figli, con un terzo in arrivo. Il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, ha ricordato il forte legame della famiglia con il territorio: “Ho conosciuto Lorenzo fin da quando veniva col padre. Una famiglia di grande umiltà, molto vicina alla comunità con iniziative sociali e culturali. È una tragedia tremenda per tutti noi”.