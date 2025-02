Tensioni tra USA e Panama sui pedaggi del Canale: smentita dell’Autorità portuale

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato su X che le imbarcazioni governative degli Stati Uniti potranno attraversare gratuitamente il Canale di Panama, attribuendo questo risultato alle pressioni esercitate dal presidente Donald Trump. Secondo Washington, la misura garantirà un risparmio di milioni di dollari all’anno per il governo statunitense.

Tuttavia, l’Autorità del Canale di Panama ha prontamente smentito la dichiarazione, precisando in un comunicato ufficiale di non aver concesso alcuna esenzione dai pedaggi. L’ente autonomo, che gestisce la via d’acqua interoceanica, ha ribadito di avere il pieno potere decisionale sulle tariffe e di non aver apportato alcuna modifica ai costi di transito.