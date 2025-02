Campobasso. “Calore umano”: il racconto dei carbonai nel progetto fotografico di Mimmo Giancola

Il valore del lavoro manuale è profondamente radicato nella nostra cultura, rappresentando non solo un mezzo di sostentamento, ma anche un ponte tra tradizione e qualità. Questo legame è al centro di Calore umano, il progetto fotografico di Mimmo Giancola, che sarà presentato nell’ambito di Molichrom – Festival della fotografia nomade.

L’incontro, sostenuto dalle associazioni fotografiche A.C.F. Sei Torri – Tommaso Brasiliano e dal Centro per la fotografia Vivian Maier, si terrà domenica 9 febbraio 2025 presso Palazzo GIL a Campobasso. Insieme a Eliana Marinelli, Giancola racconterà il suo viaggio visivo lungo quattro anni, documentando le stagioni di una famiglia di carbonai al lavoro sulle pendici di Monte Vairano, a Busso. Un percorso fatto di immagini autentiche e intense, nate da un rapporto di fiducia tra fotografo e soggetti, capace di restituire la durezza e la dignità di un mestiere antico.

Molichrom, che ha fatto del nomadismo il filo conduttore di tutte le sue edizioni, continua a promuovere la fotografia come strumento di esplorazione culturale. Il festival, nato grazie all’associazione Tèkne, si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione del Molise attraverso la cultura visiva. Anche quest’anno l’evento è co-finanziato dal Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise e sostenuto da partner come Amnesty International Italia, Exibart Street, Exibart e Discorsi fotografici.

Info evento

📅 Domenica 9 febbraio 2025

📍 Palazzo GIL, Campobasso – Ore 17:00

🎟️ Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Mostra fotografica

📅 Dal 10 gennaio al 16 febbraio 2025

🕒 Orari di apertura:

Martedì – Giovedì: 17:00 – 20:00

17:00 – 20:00 Venerdì – Domenica: 10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00

10:00 – 13:00 / 17:00 – 20:00 Lunedì chiuso

🎫 Biglietto unico per le due mostre: 7 euro

🔗 Info: www.molichrom.com | ✉️ [email protected]