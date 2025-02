Elezioni nella Provincia Calabrese dei Frati Minori: fra Mario Chiarello nuovo Ministro Provinciale

Il cammino di unificazione delle Province di Campania, Basilicata e Calabria segna una tappa significativa con la nomina dei nuovi responsabili della Provincia Calabrese dei “Santi Sette Martiri”. Il Ministro generale, fra Massimo Fusarelli, in conformità agli articoli 170 §2 degli SSGG, ha deciso di avocare a sé e al Definitorio generale l’elezione del Ministro provinciale e del Vicario provinciale.

A seguito di questo processo, sono stati eletti:

Fr. Mario Chiarello, OFM , come Ministro provinciale.

Fr. Luigi Francesco Loricchio, OFM, come Vicario provinciale.

“Un sentito ringraziamento va a fra Mario e fra Luigi Francesco per il loro “sì”, che esprime un amore generoso e gratuito per la nostra fraternità. A entrambi giungano gli auguri di tutta la comunità, che li sostiene con affetto e preghiera in questa nuova e importante missione”. E’ quanto si legge in una nota dei Frati Minori Calabria postata su facebook dalla Parrocchia Sant’Antonio – Commenda di Rende.