Perugia. Riattivazione del campo sportivo nel carcere di Capanne: un passo concreto per migliorare le condizioni dei detenuti

Dopo l’approvazione del primo ordine del giorno riguardante le condizioni del sistema carcerario di Perugia, arriva un nuovo atto concreto che dimostra l’impegno delle istituzioni. Il consigliere Lorenzo Mazzanti, insieme ai colleghi Lorenzo Ermenegildi Zurlo e Leonardo Varasano, ha presentato una proposta per la riattivazione del campo sportivo all’interno del carcere di Capanne, una struttura che potrebbe offrire ai detenuti una valida opportunità di svago e recupero psicofisico.

“Affinché il nostro impegno non rimanga carta straccia”, ha dichiarato Mazzanti, sottolineando l’importanza di interventi reali per migliorare la qualità della vita dei detenuti. La riattivazione del campo sportivo rappresenta un primo passo per restituire un po’ di “respiro” a chi vive quotidianamente in condizioni difficili.