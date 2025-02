Castiglione: Il PD si candida a Rende per “estinguere” la città, tra ambizioni e autocritica

Il Partito Democratico (PD) ha annunciato le proprie candidature alle prossime amministrative di Rende con un progetto ambizioso che mira alla realizzazione della “grande Cosenza”. La proposta parte dalla federazione provinciale di Cosenza, ma non mancano le polemiche. “È infatti da oltre dieci anni che il PD non riesce a presentare una propria lista nel comune di Rende, eppure oggi si permette di giudicare l’operato delle forze politiche locali” scrive in una nota Claudio Castiglione.

“Un segno di autocritica sarebbe forse necessario, considerando che il PD provinciale ha avuto un ruolo di primo piano nel promuovere il referendum per la fusione delle città di Rende, Cosenza e Castrolibero, trasformando così l’idea di un’unica grande metropoli in un obiettivo politico concreto” aggiunge. “Con il progetto della fusione ancora presente nell’agenda politica, resta da vedere come la città di Rende risponderà a questa nuova iniziativa e quali reazioni susciterà tra la popolazione e gli altri gruppi politici locali”.

Claudio Castiglione, presidente di “Libertà e Giustizia Sociale”, ha sottolineato come l’intenzione del PD di procedere con la “grande Cosenza” si ponga come una sfida per la comunità di Rende, ma ha anche lanciato un appello alla riflessione sul passato e sul futuro della città. L’esito della contesa amministrativa si preannuncia incerto, con l’attesa di vedere come i vari attori locali si difenderanno di fronte a questa proposta che potrebbe ridefinire i confini politici e amministrativi della zona.