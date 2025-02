Visita del presidente Mattarella a Perugia: ordinanza per la sicurezza pubblica

Il 12 febbraio, in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare i 100 anni dell’Università per Stranieri di Perugia, l’area di piazza Fortebraccio sarà interessata da un grande afflusso di persone. Per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza, è stata emessa l’ordinanza sindacale n. 263/2025, che prevede una serie di restrizioni dalle 8 alle 14 del giorno dell’evento.

Tra i divieti imposti: la detenzione di oggetti ingombranti, contundenti o pericolosi come contenitori in vetro o metallo, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto, artifizi pirotecnici, spray al peperoncino e altre sostanze urticanti. È vietata anche la presenza di animali, anche se condotti al guinzaglio, e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine da parte delle attività commerciali che affacciano sulla piazza.

La violazione dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa di 450 euro, oltre alle possibili sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti.