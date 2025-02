Reform UK in testa nei sondaggi, per la prima volta supera i laburisti

Per la prima volta, il partito britannico Reform UK, guidato da Nigel Farage, è risultato in testa nei sondaggi sulle intenzioni di voto. Secondo un’indagine YouGov, ripresa dalla stampa britannica, il partito ha ottenuto il 25% delle preferenze, la percentuale più alta mai registrata. Il Partito laburista al governo, guidato dal premier Keir Starmer, è sceso al 24%, perdendo 3 punti, mentre i Conservatori si fermano al 21%, con una flessione di 1 punto. Farage ha commentato il risultato su X, dichiarando: “Il Regno Unito vuole il cambiamento”. Il vice leader del partito, Richard Tice, ha aggiunto: “Molto altro in arrivo grazie alle nostre politiche di buon senso per salvare il Regno Unito e migliorarne il futuro”.