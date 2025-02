Cuneo. Francesca Degioanni festeggia 100 anni con una celebrazione speciale

Il 1° febbraio, la Sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, ha partecipato alla festa di compleanno della signora Francesca Degioanni, che ha compiuto 100 anni. L’evento si è svolto al Centro Sci di Fondo di Aisone, con una festa “istituzionale” alla quale hanno preso parte, oltre alla Sindaca, anche l’Assessora Comunale Paola Olivero, i Sindaci dei Comuni di Aisone e Murello, e una festa privata per la signora Francesca Degioanni.

Francesca Degioanni è nata ad Aisone il 1° febbraio 1925 e ha avuto una vita straordinaria. Durante la Resistenza, ha partecipato come staffetta partigiana nella Colonna Giustizia e Libertà Valle Stura, ricevendo anche un diploma di riconoscimento per il suo coraggio. Si è poi sposata con il dottor Mario Lubatti, medico condotto a Pietraporzio, con il quale ha avuto un figlio, il dottor Mauro Lubatti, noto per aver ricoperto ruoli di prestigio come Vice Prefetto vicario di Cuneo e Asti, Prefetto di Pistoia e Prefetto della provincia di La Spezia.

Dopo aver vissuto per anni a Murello, dove il marito esercitava come medico condotto, la famiglia si è trasferita a Cuneo nel 1985. Oggi, la signora Francesca divide il suo tempo tra Cuneo e Aisone, celebrando un secolo di vita ricco di eventi significativi.