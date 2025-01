Centenario dell’Università per Stranieri di Perugia: Mattarella presente alla cerimonia di inaugurazione

L’Università per Stranieri di Perugia, fondata nel 1925, si prepara a celebrare il suo centenario con una serie di eventi di grande importanza, culminando in una cerimonia ufficiale il prossimo 12 febbraio alla quale parteciperà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il 2025 sarà un anno ricco di iniziative culturali e commemorative, tra cui il raduno degli ex alunni, previsto per luglio, e l’inaugurazione, in autunno, di una nuova palazzina in fase di ristrutturazione, situata accanto al campus di viale Carlo Manuali.

Il rettore dell’ateneo, De Cesaris, ha espresso la sua gratitudine per la partecipazione del Presidente Mattarella, sottolineando che la sua presenza rappresenta un riconoscimento significativo per l’istituzione che da un secolo promuove la lingua e la cultura italiana nel mondo. L’Università per Stranieri di Perugia è conosciuta a livello internazionale per il suo ruolo fondamentale nella diplomazia culturale italiana e nella formazione di insegnanti di italiano in ogni parte del mondo. La visita del Presidente Mattarella sarà un momento simbolico che sigillerà in modo memorabile i festeggiamenti del centenario dell’ateneo.