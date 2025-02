Serie C NOW girone C 25esima giornata il Crotone arresta il percorso positivo in trasferta contro il Sorrento

Sorrento 2

Crotone 1

Marcatori: 3°-29° Musso, 73° Murano

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo, Vitiello, Blondett, Panico, Di Somma (Fusco), Cangianiello, Matera, Cuccurullo, Guadagni (Rossetti), Musso, Scala (Carillo). All. Ferraro

Crotone (4-2-3-1): Sassi, Piras (Rispoli), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo, Schiro’ (Vinicius), Silva (Ricci), Tumminello, Oviszach (Vitale), Gomez (Murano). All. Longo

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato

Ass. Mario Pinna (Oristano)-Nicola Di Meo (Nichelino)

Quarto giudice a bordo campo: Luigi Pica di Roma1

Ammoniti: Scala, Vinicius

Angoli: 3 a 2 per il Sorrento

Recupero: 6 minuti

Mister Longo: “mi assumo la responsabilità della pessima giornata della mia squadra. Dobbiamo assolutamente cancellare questa brutta partita che non è da Crotone”.

Il Crotone non può, e soprattutto non deve come ha dimostrato contro il Sorrento, interrompere la scalata verso la zona alta della classifica che consente la diretta promozione alla capolista e gli spareggi promozione, fase nazionale evitando quella a girone, alle squadre che si piazzano dal secondo al quarto posto. Al momento la logica pitagorica non ha emesso nessun verdetto per entrambi gli obiettivi. E quando il traguardo si avvicina per il diminuire degli incontri, le squadre élite della classifica cercano di non perdere punti importanti lungo il percorso. Il Crotone contro il Sorrento non ha interpretare bene questa logica (in trasferta non pedeva dalla quinta giornata 22 settembre 2024) ed ha accumulato la terza sconfitta esterna, settima in totale. Il materiale umano non manca per mister Longo, incrementato dopo il calciomercato invernale, in grado di competere ed avere la meglio contro qualsiasi avversario. Formazione iniziale con le novità già annunciate alla vigilia della sfida da mister Longo. Fuori Guerini per squalifica e Barberis per infortunio, dentro Piras difensore destro e Schiro’ centrocampista al fianco di Gallo. Cambio anche tra i pali con il debutto stagionale di Sassi (al Crotone in occasione del calciomercato invernale) in sostituzione di D’Alterio. Sorrento con Panico, Di Somma e Scala al posto di Fusco, Colombini, Bolsius.

Calcio d’avvio da parte del Crotonre e dopo il via delle giocate pitagorici inesistenti in campo in ogni zona. Il reparto completamente inesistente la difesa. Già dalle prime battute si nota la timidezza del giovane Piras nel marcare e nel portare il pallone lungo la fascia. Il centrale Di Pasquale non è da meno e al terzo minuto non riesce a controllare Musso in ripartenza che lo scavalca e trafigge Sassi. Vantaggio dei locali che giocano senza alcun timore favoriti dall’inesistenza del Crotone in fase offensiva e nel reparto centrale dove perdono sempre lo scontro per il possesso del pallone. Minuto ventinove ancora indecisione di Piras non blocca il diretto avversario, e in area ancora Di Pasquale che lascia indisturbato Musso per mettere dentro il secondo pallone. Brutto primo tempo degli squali mai così insufficienti per giocate e conclusioni a rete. Silva e Oviszach brutte copie dei giocatori che conosciamo. Gallo e Schiro’ a centrocampo non hanno retto ad un centrocampo avversario schierato con Cangianiello, Matera, Cuccurullo e Guadagni. Ripresa che mister Longo la inizia con tre cambi lasciando negli spogliatoi Schiro’, Silva e Oviszach ed al loro posto Vinicius, Ricci, Vitale con l’intento, quantomeno, di agguantare il pareggio. Entra anche Murano per Gomez e Crotone che si predispone con il 4-2-4 ma nulla cambia in fatto di giocate offensive fino al minuto settantatre quando Murano accorcia le distanze su cross di Cargnelutti dalla sinistra. Termina a favore del Sorrento l’incontro e per il Crotone la positività dell’essere la squadra sempre in gol fuori casa. Si ferma ancora il bomber Tummiello per la seconda giornata consecutiva e questo ha pagato in fatto di risultato positivo.