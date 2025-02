Tajani: la casa non si tocca, nessun aumento di tasse per il settore immobiliare

Il vicepremier Antonio Tajani ha ribadito l’impegno di Forza Italia nel sostenere il settore immobiliare, dichiarando con forza che “la casa non si tocca” e che non saranno previsti aumenti di tasse finché il partito resterà al governo. Le parole di Tajani sono un chiaro segnale di continuità con la politica di Silvio Berlusconi, il quale ha sempre considerato la casa come un “bene primario” per gli italiani. Non solo un investimento da lasciare ai propri figli, ma anche il luogo fondamentale dove si costruisce e si sviluppa la famiglia.

Questa posizione rappresenta una difesa dei valori tradizionali, con un focus sull’importanza di tutelare il patrimonio immobiliare delle famiglie italiane. L’idea che la casa non sia solo un bene economico, ma anche un simbolo di stabilità e di radicamento, è un concetto centrale nella visione di Forza Italia. La protezione di questo settore, che costituisce uno degli asset più significativi per milioni di cittadini italiani, è al centro dell’azione politica del partito, che intende garantire il mantenimento delle condizioni favorevoli per l’accesso alla proprietà e il mercato immobiliare.

Il vicepremier ha fatto riferimento alla figura di Silvio Berlusconi, sottolineando il suo impegno decennale nella tutela della casa come elemento fondamentale per la società. Berlusconi ha sempre visto l’abitazione non solo come un investimento patrimoniale, ma come una vera e propria ancoraggio per la famiglia, un luogo dove ogni individuo può crescere, svilupparsi e costruire il proprio futuro.

Questa posizione di Forza Italia si inserisce in un panorama di incertezze economiche, con la pandemia prima e la crisi energetica poi che hanno reso il settore immobiliare sempre più complesso. Nonostante ciò, il partito si è impegnato a mantenere un quadro normativo che non aggravi ulteriormente i costi per chi già affronta le difficoltà quotidiane, evitando che nuove imposte possano ostacolare l’accesso alla proprietà e mettere in crisi le famiglie italiane.

L’idea di non introdurre nuove tasse sul settore immobiliare risponde anche alla necessità di stimolare l’economia, dando maggiore sicurezza agli investitori e ai cittadini che puntano sulla casa come una forma di risparmio e di stabilità. In un periodo storico in cui il potere d’acquisto delle famiglie è sotto pressione e l’incertezza regna sovrana, il messaggio di Tajani rappresenta un tentativo di rassicurare la popolazione e di confermare la volontà di Forza Italia di continuare a tutelare gli italiani attraverso politiche di supporto al mercato immobiliare.

In definitiva, l’impegno di Forza Italia nel difendere il settore immobiliare si traduce in una promessa di stabilità per milioni di cittadini italiani che considerano la casa un bene fondamentale per la loro vita quotidiana. La posizione del partito, cristallizzata nelle parole di Tajani, è chiara: la casa deve restare un bene intoccabile, che non subirà aggravi fiscali, almeno finché Forza Italia sarà al governo.