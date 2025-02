Pisa. Approvato il progetto per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica in ottica smart city

Il Comune di Pisa ha dato il via a un progetto di project finance che prevede la gestione, riqualificazione e modernizzazione dell’illuminazione pubblica cittadina. La nuova gara pubblica per l’affidamento del servizio risponde alla necessità di una rinnovata tecnologia che ottimizzi il consumo energetico e promuova la trasformazione della città in smart city. Il progetto, che ha visto una selezione di sei operatori economici, ha scelto la proposta di Engie Servizi come promotore. L’iniziativa prevede l’introduzione di illuminazione LED di seconda generazione, il potenziamento di impianti esistenti e la valorizzazione di monumenti storici. La proposta include anche tecnologie per il controllo del traffico e il miglioramento della sicurezza cittadina.

Raffaele Latrofa, vice sindaco di Pisa, ha sottolineato che il nuovo progetto costituisce una “svolta epocale” nel settore della pubblica illuminazione, puntando su un’innovazione a lungo termine che contribuirà alla decarbonizzazione e alla sostenibilità.