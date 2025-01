Tragedia sul lavoro a Perugia, Proietti: la sicurezza deve essere una priorità condivisa

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato oggi a Perugia, dove un operaio di 32 anni ha perso la vita a causa di un incidente con una pressa. Il Governatore Stefania Proietti ha espresso il suo cordoglio in una nota ufficiale. “Desidero innanzitutto porgere le mie condoglianze alla famiglia e agli amici della vittima. La sicurezza dei lavoratori deve essere una priorità condivisa da tutti noi”.

Proietti ha sottolineato come l’Umbria continui a registrare un tasso di infortuni mortali superiore alla media nazionale, una situazione che colloca la regione tra le prime in Italia per incidenza di incidenti sul lavoro. “Questo dato è allarmante e richiede una riflessione profonda da parte di tutte le parti coinvolte”, ha aggiunto.

Il presidente ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, aziende e lavoratori per migliorare le condizioni di sicurezza. “Dobbiamo promuovere una cultura della prevenzione e della formazione, affinché ogni lavoratore possa tornare a casa in sicurezza. È tempo di agire e di investire nella prevenzione e nelle infrastrutture necessarie”. Proietti ha infine rinnovato il suo impegno a lavorare con tutte le parti interessate per affrontare questa sfida e garantire un futuro più sicuro per i lavoratori umbri.